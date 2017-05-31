咖啡全國最多，泰武鄉培訓解說員帶動部落觀光

泰武鄉和大仁科大合作，舉辦「導覽解說人才培訓班」，有19名學員拿到證書，未來他們將擔任泰武鄉旅遊大使。（潘建志攝）

屏東縣泰武鄉有美麗的山水及豐富的排灣族文化，為了推廣鄉內觀光，鄉公所和大仁科技大學合作，舉辦「在地客製化導覽解說人才培訓班」，結訓典禮上有19名學員拿到證書，未來他們將擔任泰武鄉旅遊大使，帶遊客認識故鄉。

這次培訓班共有30人參加，經過8天64小時的課程及考試後，19人順利拿到證書，成員有退休公務人員、護士、文化工作者等。未來公所將規畫系列遊程，並以吾拉魯滋部落咖啡館為窗口，接受遊客或團體預約。

鄉公所表示，泰武鄉種植336公頃咖啡，是全國最大咖啡產地，未來將以咖啡廊道串起各景點，包括吾拉魯滋部落、泰武國小、吉貝木棉林、舊武潭部落、水泉山、萬安親水公園等。另外鄉內也有豐富的人文資產，像佳興部落的木雕、平和部落的鼻笛，遊客可來趟深度排灣文化之旅。

班長高至聖說，這次課程融合了理論和實務，讓他受益匪淺，過程中也更認識泰武鄉，才發現還有這麼多他不知道的故事。希望導覽解說能帶起鄉內觀光，製造更多工作機會，讓年輕人能回到故鄉，文化得以傳承。

鄉長邱登星表示，這次課程整合了泰武鄉各部落觀光資源，期待解說員能以「在地客製化」的導覽，成為泰武觀光旅遊的推手，並將咖啡等農特產品推廣出去，讓更多人認識泰武。未來公所會繼續開培訓班，讓更多族人加入解說行列，也更深化專業解說技能。

(中時)