咖啡全國最多 泰武鄉培訓解說員帶動部落觀光
屏東縣泰武鄉有美麗的山水及豐富的排灣族文化，為了推廣鄉內觀光，鄉公所和大仁科技大學合作，舉辦「在地客製化導覽解說人才培訓班」，結訓典禮上有19名學員拿到證書，未來他們將擔任泰武鄉旅遊大使，帶遊客認識故鄉。
這次培訓班共有30人參加，經過8天64小時的課程及考試後，19人順利拿到證書，成員有退休公務人員、護士、文化工作者等。未來公所將規畫系列遊程，並以吾拉魯滋部落咖啡館為窗口，接受遊客或團體預約。
鄉公所表示，泰武鄉種植336公頃咖啡，是全國最大咖啡產地，未來將以咖啡廊道串起各景點，包括吾拉魯滋部落、泰武國小、吉貝木棉林、舊武潭部落、水泉山、萬安親水公園等。另外鄉內也有豐富的人文資產，像佳興部落的木雕、平和部落的鼻笛，遊客可來趟深度排灣文化之旅。
班長高至聖說，這次課程融合了理論和實務，讓他受益匪淺，過程中也更認識泰武鄉，才發現還有這麼多他不知道的故事。希望導覽解說能帶起鄉內觀光，製造更多工作機會，讓年輕人能回到故鄉，文化得以傳承。
鄉長邱登星表示，這次課程整合了泰武鄉各部落觀光資源，期待解說員能以「在地客製化」的導覽，成為泰武觀光旅遊的推手，並將咖啡等農特產品推廣出去，讓更多人認識泰武。未來公所會繼續開培訓班，讓更多族人加入解說行列，也更深化專業解說技能。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。