520沒和謝霆鋒過 王菲低調炫腰陪李嫣終露面
王菲和謝霆鋒2014年世紀大復合後，一舉一動都是大家關注焦點，雖然先前被名嘴宋祖德瞎扯兩人已協議分手，但隨著謝霆鋒喊告後，此鬧劇也告一段落。小倆口不時會被捕捉到放閃的甜蜜畫面，但日前520諧音「我愛你」這天卻沒一起過，王菲被捕捉到陪著女兒李嫣聚餐，雖李嫣現是跟在爸爸李亞鵬身邊，但母女倆感情依舊親密。
據「Go硬工作室」報導，王菲520當天和李嫣及一群好友在北京聚餐，她雖是灰T恤和牛仔褲的休閒裝扮，但衣服下擺的設計巧妙露出纖細蠻腰，女兒李嫣則是一身細肩帶背心搭配牛仔短褲，相當清涼，逆天長腿也一覽無遺，還被發現大腿上貼了OK蹦，似乎是不小心受了傷。
母女倆雖只是簡單地吃一頓飯，但見到她們選在520同框，就讓粉絲直呼有愛，而天后一如既往保持低調路線，也讓菲迷忍不住打趣稱「終於見到我菲出來了」。
(中時電子報)
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