校車斜坡滑下司機肉身擋 竟衝進豬血湯店

校車疑操作煞車不慎，衝進早餐店！台中市豐原高中一輛校車下午4時許從校門斜坡滑下，撞上路旁一輛黑色轎車，卡在休息的豬血湯店門口，情急之下，駕駛林男一夫當關，意圖以肉身擋車，不料車體龐大，他一路被推向對街，卡在校車、轎車間，送豐原醫院救治。

院方表示，傷者為62歲林男，到院時意識清楚，陰囊有撕裂傷，左手左大腿雙膝擦傷，骨盆骨折，目前仍在院內救治。附近的炸雞店老闆說，當時聽到「嗶 嗶 嗶」聲，校車倒車要停放在校門斜坡，等候載送下課學生，沒想到才一眨眼，車頭就往豬血湯店衝進去，幸好車上沒有載學生。

警方表示，事故發生時，司機當時人在車外，等著學生下課，車上沒有學生，據司機供稱，車子因不明原因，突然往前滑行，他情急之下，上前以肉身阻止未果，自己也受傷，緊急被送醫救治。

校方表示，該校共有12輛校車，平時司機會以倒車方式進入校園，依序停放；該車預定載送42位學生，事發之後，專車公司緊急調派另輛巴士，載送學生返家，約比預定時間晚10分鐘出發。

校車撞民宅意外，造成路旁黑色轎車車門、豬血湯攤車毀損，豐原區水源路單線車道中斷約半小時，目前已恢復通車。警方初步排除酒駕，確切事故原因警方正調查釐清 。

(中時)