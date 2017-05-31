陳冠宇6局優質先發 羅德打線熄火陷落後

陳冠宇今面對阪神虎，主投6局僅失3分。(中央社資料照)

效力日職羅德隊的陳冠宇，今先發迎戰阪神虎，主投6局僅失3分，可惜球隊打線受制於阪神先發能見篤史壓制，前6局結束阪神3比0領先。

日職近期展開兩聯盟交流戰，羅德今在主場迎戰阪神，陳冠宇擔綱先發，結果第2局就遇到亂流，單局被擊出3支安打，加上又因控球不穩投出3次保送，讓阪神在第2局狂打9個人次攻下3分。

不過隨後幾個半局，陳冠宇展現壓制力，3到6局僅再被擊出3支安打沒有失分，此役主投6局，用了113球，被擊出6支安打，投出5次四壞、4次三振失掉3分，繳出優質先發表現，自責分率來到3.28。

(中時電子報)