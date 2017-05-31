法網》又爆冷! 地主松加首輪也掰了

法國名將松加男單首輪打包。(美聯社)

台灣俗諺說「娶妻前，生子後」運勢正旺，法網男單第12種子地主名將松加（Jo-Wilfried Tsonga）卻沒如此幸運，首輪面對世界排名第91的阿根廷奧利佛（Renzo Olivo）5比7、4比6、7比6(6)、4比6苦吞敗，首輪提前中箭落馬。

先前因為妻子待產4月短暫休兵，4天前里昂站封王的松加卻沒能延續氣勢，30日面對25歲奧利佛，開賽連掉兩盤，沒有退路的松加第3盤拚進搶七驚險勝出，但第4盤再度陷入苦戰，4比5後因天色昏暗，主辦將比賽延到31日續戰，仍未能讓地主名將起死回生。

阿根廷好手奧利佛首輪擊敗地主松加。(美聯社)

第4盤松加關鍵第10局發球局，0：40後雖然連救3個賽末點，但擅長紅土的奧利佛，最後送上強力致勝球，讓松加只能望球興嘆，繼去年法網第3輪因傷退賽後，連兩年無緣將獎盃留下。

松加全場共計57記致勝球，遠高於奧利佛的31記，卻出現多達73次非受迫性失誤，種下敗因。首闖法網男單正賽就爆冷扳倒地主名將，奧利佛說，「我只專注在每一球，試著保持冷靜，唯有如此才能擊敗如松加一般的勁敵。」

(中時電子報)