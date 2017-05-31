中執會 小英：政院、縣市長站出來把前瞻說清楚
民進黨今召開中執會，發言人吳沛憶會後轉述黨主席蔡英文聽取報告後裁示，趁這個機會她要拜託大家，前瞻計畫對國家建設的層次意義在哪裡？對地方建設的意義在哪？都要講清楚。面對在野黨的批評，作為執政者，更要積極站出來大聲的辯護。「拜託行政院帶領各部會，還有地方政府，大家一起站出來，為這個前瞻計畫來辯護」，後續非常期待各縣市首長，真的要站出來，和行政院共同合作，把前瞻計畫的重要性說明清楚。
蔡英文說，行政院可不可以跟各縣市再一次的檢查，看看有沒有漏掉的，或應該替縣市來考慮的建設計畫，能夠在前瞻計畫裡強化，如果前瞻計畫裡面有不足的話，我們再看看年度預算裡面是不是能夠有空間。我們在特別預算裡面去處理的一大堆建設，反而在年度計畫裡面就有空間，現在沒有納入前瞻計畫的重要建設，可以在年度計畫裡面來處理。
蔡英文表示，城鄉建設計畫總計1300百億，是採競爭型計畫，換句話說，就是要看各地方政府是不是可以拿出好的計畫。不過我相信將來在城鄉建設的部分，會考慮到區域的平衡發展，讓每個縣市的建設都有往下一階段移動的可能性，所以鼓勵各縣市盡量把他們已經考慮完成、成熟的計畫，拿出來在城鄉計畫做比較平衡的考量。
此外，這次連假蘇花公路坍方封路，花蓮縣長傅崐萁砲打中央，也又搬出蘇花高議題。據轉述，蔡英文總統今在民進黨中執會中特別澄清，指有的地方首長說法不是事實，這次坍方之處，就是現在正進行的蘇花改第一期要改善的地方，希望黨內要予以澄清。
(中時)
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