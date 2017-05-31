台東縣長黃健庭 蟬聯五星級縣長

台東縣長黃健庭蟬聯五星級縣長。（莊哲權攝）

台東縣長黃健庭第5度蟬聯遠見雜誌縣市長民調五星級縣長，施政滿意度為67.3％、不滿意為16.9％（較2016年的17.7％略降），總體施政分數為70.9％。黃健庭說，比賽已來到8局下半的關鍵局，縣府團隊會更加努力，讓台東市民有更幸福的生活。

(中時)