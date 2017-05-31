夜問打權》蘇花遇雨就斷 政府放手不管談何前瞻？

本集來賓董智森(右起)、謝龍介、賴岳謙、賴憲政、張友驊、黃子哲。(中天提供)

花東人民受夠了！從清明塞到端午，從塞七小時到環島！一場豪雨蘇花路坍，砸出政府東部交通政策交白卷！蔡政府花8800億搞前瞻建設，蘇花公路遇雨就斷，政府放手不管談何前瞻？花蓮因雨就成孤島而蔡英文總統神隱，交通部長賀陳旦失蹤！ 蔡英文不是說虧欠花蓮人嗎？ 花東塞車之苦政府看到了嗎？ 花東人民在哀號小英聽見了嗎？

何美玥是川普的國策顧問？帶台灣領史上最大企業團訪美，成史上最大企業外移開胃菜？

台商赴美投資341億美元，創33萬工作機會，小英拚美國經濟？！ 對台商重要的「五缺」蔡政府不解決，還把忙著把企業往外推出國？ 帶領鴻海、台塑化、中油就直奔美投資！ 這是那門子邏輯？

而對內的拚經濟只想靠滷肉飯！？ 相對對岸談大數據和智慧機器人，…台灣似乎弱爆，連未來都沒有更不要說要前瞻了…

最近從台企聯賀電和中越公報中大陸一直強調：「堅持一中反台獨」，大陸硬起來要徹底封殺蔡政府？ 之前大陸頻釋善意蔡英文不理？ 現在激怒大陸，蔡英文恐成輸家？ 大陸將會改論調：改「堅持一中原則不排除直接捨九二反台獨」？ 現在美日韓對中國大陸政策都在轉向，蔡政府「台日友好」「親美政策」將失效？！今天來賓賴岳謙教授對陸態度變化有深入分析…

一帶一路交出成績單:肯亞首條鐵路將開通！ 台灣就是不上車？ 英殖民做不到的大陸做到，大陸協助肯亞蒙內鐵路通車造福東非，並互利共贏，未來再建構東非鐵路網，為大陸貿易開大門！一帶一路串連歐亞非經濟力，台灣卻只能望穿秋水…

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

(中時電子報)