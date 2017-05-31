吳敦義：國民黨不能太久沒執政
剛當選國民黨主席的前副總統吳敦義今天下午到台船企業工會謝票，並聽取工會幹部建言，吳敦義說，國民黨要把失聯黨員找回來，而且要有新血注入，台灣兩黨政治應良性循環競爭，執政黨好好做、在野黨好好監督，不過，「國民黨不能太久沒執政」。
吳敦義這次選黨主席，在高雄拿下漂亮的高票數，他在當高雄市長時就與當時的中船工會維持良好關係，彼此感情深厚；今天由妻子蔡令怡、台船企業工會理事長黃日進陪同，與20多位工會幹部座談，氣氛輕鬆，他說，他會當台船的後盾。
台船工會幹部發言踴躍，監事會召集人張簡石柱也說，兩黨要良性競爭國家才有希望，現在洪秀柱走向極中、小英走向極獨，讓年輕人對未來憂心；名股董事何德隆希望國民黨未來這一、兩年要把這條船走的穩當，可長可久，而經濟是國民黨的強項，「國民黨要加入本土元素」。
有年輕幹部希望「長輩要做好模範」，上樑要正；32歲的伙食委員邱冠倫說，他不是國民黨員，年輕人都從網路得到訊息，國民黨在網路較弱，應加強，希望未來國民黨能找到大家遵循的方向，台灣能給年輕人一個方向，兩岸關係不必特別強調，但要有所作為。
工會勞資召集人劉世東特地把20多年前幫吳敦義助選的一件T恤帶到會場，說明他為吳打拚的歷程，還說今晚要再穿著它睡覺，讓吳敦義很感動。
(中時)
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