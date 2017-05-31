蔡英文失民心 吳敦義：贏回執政才能撥亂反正

剛當選國民黨主席的前副總統吳敦義（中）和妻子蔡令怡（右三）31日南下高雄玉皇宮謝票，玉皇宮主委許文良（右二）和支持者鼓掌歡迎。（王錦河攝）

剛當選國民黨主席的前副總統吳敦義（前排左二）和妻子蔡令怡（前排左）31日南下高雄玉皇宮謝票，吳敦義夫婦倆向支持者握手致謝。（王錦河攝）

剛當選國民黨主席的前副總統吳敦義（中）和妻子蔡令怡（中偏右後）31日南下高雄玉皇宮謝票，玉皇宮主委許文良（右）在旁陪同吳敦義向支持者握手致謝。（王錦河攝）

剛當選國民黨主席的前副總統吳敦義（中）和妻子蔡令怡（前排左二）31日南下高雄玉皇宮謝票，玉皇宮主委許文良（前排右二）和支持者鼓掌歡迎。（王錦河攝）

國民黨主席當選人吳敦義31日下午到高雄玉皇宮拜拜還願，並與廟方顧問、委員及黨代表座談謝票；吳敦義說，蔡英文執政1年挑起如影隨形的民怨，就連總統音樂會辦在屏東，都還蛇籠拒馬抵擋，強調國民黨人都是他的頭家，他是大家選出來的管家，盼大家同心同力，贏回執政才能撥亂反正。

玉皇宮是高雄香火鼎盛的天公廟，不少政治人物或地方人士都會到廟裡祈福，外號「天公仔」的主委許文良為人海派又熱心，政治人物若需要幫忙，只要他認定是朋友且對社會有幫助，都會相挺到底，不分藍綠；吳敦義不管在高雄市長任內或任居高位，與天公仔都有很好的交情，只要人到高雄，總會到玉皇宮上香祈福。

吳敦義今下午偕同夫人蔡令怡南下高雄參加感恩餐會，先到玉皇宮參拜還願，主委許文良率廟方人員、顧問及委員，以及立委陳宜民等人也都到場迎接；吳敦義展現十足親和力，逐一握手寒暄、大合照後，才步入大殿內拜拜，隨後與大夥人敘舊話家常。

吳敦義指出，大陸力推一帶一路，世界正在關注，不少國家紛紛表態加入，不論其是否成功，但這政策是遠見、雄偉的；反觀，蔡英文竟是主導一例一休，不僅讓勞工慘、業者苦，物價還高漲，怨聲載道，甚至將軍公教警消當作怒砍年金主要對象，執政僅1年就抗議如影隨形，連將總統音樂會移師故鄉屏東，原想衣錦榮歸卻僅能辦在蛇籠拒馬內，這是失去民心很嚴重的警訊。

吳敦義最後再三感謝大家相挺，強調國民黨內選舉結束，籲要齊心力拚2018、2020大選；要非常謹慎、認真布局才能穩住2018年選舉，該贏的都要贏，不該輸的也絕對不能輸，保住原有席次也要增加更多席次，才能在2020那年贏回執政，撥亂反正。

(中時)