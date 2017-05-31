台東公東教堂入選現代建築，文化部允諾全力維護

公東教堂入選現代建築，文化部允諾將全力維護。（黃力勉攝）

私立公東高工的教堂，入選世界遺產基金會（WMF）現代特色建築，獲得網路票選第一名，立委劉櫂豪今天在立法院質詢文化部長鄭麗君時表示，文化部應該要協助公東教堂保存及維護，獲得鄭麗君的正面回應，並表示文化部將積極協助並全力維護文化資產。

劉櫂豪指出，公東教堂興建於民國57年，創辦人錫質平神父從瑞士邀請建築師達興登設計興建教堂，教堂見證60年來瑞士神父落地生根、技職教育在台東扎根。

劉櫂豪說，文化部除了透過文資法督促地方政府保存歷史建物外，還要協助公東做好歷史建物保存及維護，並宣揚建物背後的歷史、發揚文化價值。

鄭麗君則允諾，將會積極協助並全力維護文化資產。

(中時)