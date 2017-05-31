末班機今飛香港 華航A340機隊6月退役
中華航空公司客機編號B-18806空中巴士A340-300型客機，31日下午執行最後1次飛航勤務往返香港，該飛機再晚間回台後，將不會再執行飛航任務，也代表著華航A340機型全面停用，並在6月間將會舉行機隊退役儀式。
華航於2001年首度引進空巴A340型客機，客機在華航服勤已經有16年，機隊規模自購有6架，中間一度租賃1架加入服務。華航2001年9月調派A340型客機從桃園直飛德國法蘭克福，較原本中停阿布達比節省3個半小時，後來陸續投入北美、澳洲等長程航線，成為長程線主力機種之一，為華航立下汗馬功勞。
2002年當時的陳水扁總統前往非洲友邦訪問，華航就特別調派A340型客機擔任專機勤務，適應非洲當地機場規模，成功完成飛航任務。
隨著華航去年引進最新型的空巴A350-900型機隊投入營運，由於新飛機具有省油、高效率等優點，使得有4個發動機的A340型客機逐漸失去競爭力，陸續退出第一線載客服務，31日最後1架機身編號B-18806，漆有華航空姐身影的「太平洋溫室效應氣體觀測機」彩繪機擔綱最後一次的飛勤任務後，也將退役。
華航空巴A340型客機引進初期，配置8個頭等艙座位，30個商務艙座位，220個經濟艙座位，載客數達258人。隨著經營策略調整，改為2艙等服務，商務艙維持30個座位，經濟艙增加到246個座位，載客總數增加到276人。
空巴A340型客機與姊妹機A330型最大的差異，在A340型有4具發動機，A330只有2具發動機，油價居高不下時，機型油耗表現成為機隊選擇重要因素之一。
(中時)
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