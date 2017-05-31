韓國瑜主張國民黨中央委員選舉延後

國民黨主席選完了，但現任主席洪秀柱與新當選者吳敦義為了交接時程爭論不已。另一位當初的主席參選人韓國瑜31日發出新聞稿，主張中央委員選舉時程應該延後。新聞稿全文如下：

中國國民黨已於5月20日選出新的黨代表，韓國瑜指出，當然應由新的黨代表選出新的中央委員，以符合新的民意需求，順應新時代的挑戰。

據多家媒體報導，原訂今天(5/31)召開的中常會，因各方對下一屆中央委員選舉時程看法不同，因而停開。

按目前黨中央規畫，由黨代表選出的中央委員選舉日訂在7月8日、中常委選舉訂在7月29日，而新的黨代表要到8月20日才就職，如果選舉日程不調整，勢必造成舊的黨代表選出新的中央委員的不合理現象。

如果新的黨代表就職時程不變，韓國瑜認為，黨中央理應將中央委員及中常委選舉的選舉日期延到8月20日以後，讓新的黨代表於8月20日就職以後，選出新的中央委員。

韓國瑜指出，黨員期盼選後能有團結振作的國民黨，社會也樂見一個健康有戰力的最大反對黨出現。洪主席領導的黨中央已經即將完成階段性使命，至盼洪主席能夠發揮智慧，畫下完美句點。

(旺報)