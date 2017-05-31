涂醒哲民調又墊底 嘉市府質疑對「古意人」不公
嘉義市長涂醒哲施政的民意評價不一，今日《遠見》雜誌民調出爐，持續墊底，但市府自行委託進行的民調顯示滿意度比去年拉抬9%，市府祕書長兼發言人賴明煌表示，這份雜誌的民調指標項目有侷限，未列入財政效益評比，對古意人不公平。
議員戴寧為涂醒哲市長施政打不及格分數，張秀華議員則批市長在西區得票多，卻疏於建設西區， 難怪市民對施政無感。
《遠見》雜誌2017縣市長施政滿意度民調出爐，嘉義市長涂醒哲仍是墊底，該雜誌報導指出，涂的滿意度和施政分數分別反彈3.3%、0.3%，但不滿意度微增0.4%，達43.3％，負評大於正評。
市府祕書長賴明煌表示，嘉義市政府委託民間民調機構於5月進行民調，滿意及非常滿意2項加起來達45%，比去年36%提升9%，媒體的民調項目缺乏全面性，例如嘉義市的醫療、財政俱佳，是全國數一數二，媒體未列入民調項目，反觀有某位縣長曾是獲民調為5星級縣長，卸任後卻是債留子孫，顯見媒體所做的民調未完整呈現全貌，對古意、嚴謹的縣市長不見得公平。
市府表示，於去年12月委託大社會民調機構、今年5月委託十方民調機構執行市長施政滿意度調查，5月的民調對5000餘人進行，有效樣本1088份。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。