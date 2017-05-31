涂醒哲民調又墊底 嘉市府質疑對「古意人」不公

市長涂醒哲今天在議會備詢。（廖素慧攝）

市議員戴寧為市長涂醒哲施政打分數。（廖素慧攝）

張秀華議員建議市長多建設西區。（廖素慧攝）

市府祕書長賴明煌為市長抱屈。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲施政的民意評價不一，今日《遠見》雜誌民調出爐，持續墊底，但市府自行委託進行的民調顯示滿意度比去年拉抬9%，市府祕書長兼發言人賴明煌表示，這份雜誌的民調指標項目有侷限，未列入財政效益評比，對古意人不公平。

議員戴寧為涂醒哲市長施政打不及格分數，張秀華議員則批市長在西區得票多，卻疏於建設西區， 難怪市民對施政無感。

《遠見》雜誌2017縣市長施政滿意度民調出爐，嘉義市長涂醒哲仍是墊底，該雜誌報導指出，涂的滿意度和施政分數分別反彈3.3%、0.3%，但不滿意度微增0.4%，達43.3％，負評大於正評。

市府祕書長賴明煌表示，嘉義市政府委託民間民調機構於5月進行民調，滿意及非常滿意2項加起來達45%，比去年36%提升9%，媒體的民調項目缺乏全面性，例如嘉義市的醫療、財政俱佳，是全國數一數二，媒體未列入民調項目，反觀有某位縣長曾是獲民調為5星級縣長，卸任後卻是債留子孫，顯見媒體所做的民調未完整呈現全貌，對古意、嚴謹的縣市長不見得公平。

市府表示，於去年12月委託大社會民調機構、今年5月委託十方民調機構執行市長施政滿意度調查，5月的民調對5000餘人進行，有效樣本1088份。

(中時)