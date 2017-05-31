與陸台商交流 鄭文燦：台商減壓 創造三贏
「大陸台商端午節聯誼活動」今在桃園市桃禧航空城酒店舉行，桃園市長鄭文燦致詞表示，台商要照顧事業，同時考慮政治風險，政府必須要讓台商減壓，追求台灣、大陸、台商都好的三贏局面，桃園市政府會全力配合海基會，為台商創造出更多合作空間。
鄭文燦首先肯定台商在大陸打拚、建立起事業，並促進兩岸經貿交流與和平穩定，他表示，他在全國地方首長中，唯一擔任過海峽交流基金會副秘書長，深知台商要顧事業，又要考慮政治風險的難為，夾在紅、藍、綠3邊力量，像是夾心餅乾，因此政府要讓台商減壓。
鄭文燦說，對岸有政治原則的堅持，我方有民主價值的堅持，這都很正常。從過去的經驗，包括九二香港會談經驗，就是要把衝突降低，追求更大的共識、追求的共同利益，這個原則不管誰執政，都是相同的。
(中時)
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