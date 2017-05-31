法制完成前 陳美伶：傾向全台開放同婚註記

行政院祕書長陳美伶說明同婚法制努力方向。（呂雪彗攝）

行政院祕書長陳美伶今天表示，6/7日將召開同婚修法首次專案會議，至4月底止，11縣市開放同志結婚註記，包括六都、宜蘭、彰化、新竹縣、嘉義縣市，共有2060對同志註記，女性伴侶1643對，男性417對。她說，法制未完成前，她傾向所有縣市應儘量開放同志結婚註記。

陳美伶今天傍晚就同婚法制作業向媒體說明表示，上周已召集相關部會組成專案小組，成員包括法務部、內政部、外交部、財政部、衛福部、勞動部、陸委會、總統府等單位，也邀集司法院主管婚姻保障範疇的司法院相關單位與會，將於6月7日召開第一次專案小組會議。

陳美伶表示，大法官解釋給行政部門很大的空間，強調釋憲對民法親編第二章異性婚姻所建構社會秩序沒有改變。而未就同性結合關係規範屬於「立法上之重大瑕疵」，應予補正排除瑕疵，但補正方式採取修改民法、立專法、民法立專章、或其他形式，大法官並未指定。

陳美伶強調，現階段要做的是，盤點出法律中沒有保障同性婚姻的缺漏有那些，同志要的不只婚姻形式，還有實質權利義務的保障，各部會盤點重點不是找出那些法律規定有無男女或夫妻字眼要改掉，重點是有那些未保障同性結合關係法規有何缺漏，讓權益受到維護，若和現行法律會有衝突，如何化解形成條文，最後才會決定採用專法或修法等立法技術。

至何時可完成法制時程？陳美伶說，立法院不會等我們，不會給行政部門太多時間，她會利用立院休會期間加緊努力。

據內政部資料，至4月底止，台灣有11縣市開放同性婚姻註記，有2,060對完成註記；陳美伶表示，她傾向全台灣都開放註記。針對沒有開放註記的縣市，希望地方政府能接受，第一次專案小組會議中將與內政部討論，如何開放同性婚姻註記，若地方戶政單位不接受，不排除由內政部協助辦理註記工作。

陳美伶說，民法身分法架構，基礎一個是血緣，一個是婚姻，讓同性結合是婚姻關係，另外一個血緣部分還要處理，同性婚姻無法使用婚生或非婚生子女，繼續脈絡也跟隨血緣關係而來。未來同性婚姻要修正成親生子女，還是可接受收養，有待討論。

其他異性婚姻夫妻贈與可百分百免稅，未來同性婚姻能否適用，仍需盤點，不是一體適用可以概括。未來她不排除與同志團體對話，就財產權、繼承權討論，還有同性伴侶簽署手術同意書從摯友、關係人再予放寬等，都是討論範圍，一步到位或逐步到位，都可以討論。

另外，法界也討論到通姦除罪化的問題，陳美伶指出，她將先處理同性婚姻基本的權利義務關係，關於刑事處罰的部分會先擺在一邊，以滿足現有需求為主。

(工商)