KTV老闆向客人敬酒起口角 怒開2槍
在雲林水林鄉經營KTV的陳姓男子，日前與游姓客人敬酒時發生衝突，陳男竟持槍向游男開了2槍，分別擊中大腿與腹部，送醫後無生命危險。陳男事後主動投案，全案今天依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。
警方調查，45歲陳姓男子為KTV負責人，有竊盜、毒品前科，前天凌晨4時許在包廂內向客人敬酒打招呼，因游姓客人態度不佳，雙方發生口角衝突，陳男與游男一路從包廂吵到辦公室內，陳男失去理性取出槍枝射擊，擊中游男左大腿及左腹部。
陳嫌事後自知難逃法網，經由警方策動，在事發後12小時持槍到警所投案。陳嫌供稱，他本來只是想嚇唬游男，不料在拉扯中槍枝意外走火。槍枝是綽號「大象」的友人幾年前寄放的，「大象」過世後他打開寄放的箱子，才知道是1把槍。
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(中時)
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