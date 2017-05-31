馮京當馬涼 疾管署：勿散播不實愛滋謠言與圖片

最近有民眾在網路上散播垂直感染的愛滋兒童發病的圖片，結果被疾管署「打槍」，疾管署表示，網路上的圖片實際是天花或梅毒等傳染病的徵狀，並非愛滋病童圖片，民眾也不應散播不實謠言與圖片，以免觸法。

疾管署今（31）日發表嚴正聲明指出，在網路散播圖片的行為已經涉嫌違反傳染病防治法第63條之規定：「散布有關傳染病流行疫情之謠言或傳播不實之流行疫情消息，足以生損害於公眾或他人者，最高可科新臺幣50萬元罰金。」

同時可依社會秩序維護法第63條第5款散佈謠言，足以影響公共之安寧者，得處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。疾管署呼籲，民眾收到該圖片不應再進一步轉傳，以免誤觸法網。

婦女確實可以透過不安全（未戴保險套）的性行為感染愛滋病毒，疾管署表示，最有效預防的方式為全程正確使用保險套，而懷孕婦女主動接受愛滋篩檢，可早期發現，早期接受治療，即能有效控制病情，預防母子垂直感染。

疾管署再次強調，不僅是愛滋病、任何疾病的傳染並不會區分性別、性向，國人應以尊重、接納的態度，營造健康、友善的性別環境，讓高風險族群能夠獲得相關健康資訊與正確防治觀念，並且早期接受篩檢及早治療，才能有效控制疫情。

(中時)