暴力討債集團持大聲公逼月還50萬 警逮9人

李嫌（右1）吸收8名手下組成討債集團以大聲公擴音器對被害人叫囂，進行討債。（張妍溱翻攝）

李嫌與旗下成員前往太平區張姓被害人所開設的工廠，逼迫簽下60萬元本票，支付18年償還。（張妍溱翻攝）

台中市37歲李姓男子組討債集團與旗下8名成員前往被害人住家或公司以大聲公叫囂討債，甚至嗆聲恐嚇「想被開槍嗎！」要脅還款，為規避刑責逼被害人簽和解書，一家建設公司遭逼月息50萬元天天被大聲公騷擾，苦不堪言；警方循線逮捕李嫌及共犯等9人，訊後依組織犯罪、恐嚇取財罪嫌移送。

李姓主嫌夥同手下鎖定工廠勒索，在深夜時分，猛按電鈴、拉布條及拿著大聲公在被害人家樓下大喊：「騙人血汗錢、欠錢不還快出來面對！」讓被害人沒面子若還不出錢則強佔店家經營權、駕車擋店門口等甚至私下恐嚇被害人，「你是想被人開槍嗎？」，規定在期限內還錢，否則對其不利，令被害人心生畏懼。

警方調查，一家建設公司周姓負責人向錢莊借貸2千萬元週轉，每月利息高達480萬元，周無力償還未找錢莊協商債務整合時卻被李嫌為首的討債集團承攬債權，天天上門大聲公討債，最後周與李協定月還50萬元，去年2月周未依約還債，李嫌率眾前往鬧事，周姓負責人壓得喘不過氣差點想不開，報警處裡。

去年6月，李嫌以大聲公一貫手法逼迫在太平區經營鐵工廠的張姓男子還債，被害人趕緊報案；警方調查，張男於1998年簽立一張60萬元本票，但張認為該筆債務早已還清拒絕支付，李不分青紅皂白竟教唆手下將車占據工廠門口，阻擋貨車進出。

李嫌惡行惡狀「磬竹難書」，一名王姓被害人於2009年與人合夥開設報關行，簽下一張500萬元本票擔保，結果報關行沒開成，本票卻被李嫌拿到手，進行「大聲公討債」，王姓被害人不予理會，李嫌竟輾轉到被害人胞兄經營的體育用品店，故技重施要脅給錢，相當無賴。

刑大偵四隊隊長李振榮表示，李嫌老奸巨猾逼迫被害人簽「和解書」以規避刑責，人手不足還以每案3千元雇用「臨時討債工」，事成之後竟「過河拆橋」不給錢。警方兵分多路逮捕李嫌等共9名共犯，起出本票、和解書、債權委託書等犯案證物，訊後依組織犯罪、恐嚇取財罪嫌移送偵辦。

(中時)