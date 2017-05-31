暗戀女同事 竟用手機偷拍錄更衣

在超商擔任大夜班店員的張姓男子，因愛慕早班的女店員「小玲」，趁交班時在員工休息室內放置已啟動拍攝功能的手機，偷拍小玲更衣過程，新北地檢署今依妨害秘密罪嫌起訴張男。

檢方調查，張男與小玲因工作之便而認識，也對她頗有好感，去年8月30日上午張男先將手機開啟攝影功能後，將手機藏放在員工室的衣物籃內，隨即請小玲入內更衣。

正當小玲脫下外衣準備換穿超商制服時，意外瞥見衣物籃有隻正在錄影的手機，小玲就根據手機揪出偷拍她更衣過程的張男。新北地檢署今依妨害秘密罪嫌起訴張男。

(中時)