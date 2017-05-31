蟬連五星市長 賴清德：榮耀屬於全體台南市民
台南市長賴清德蟬聯五星市長，滿意度及施政分數更居6都最高，賴清德對此殊榮表示，再度獲獎，榮耀屬全體市民共享，未來，市府團隊將持續推動市政建設，讓台南成為真正移居、宜居的城市，讓台南執政成為台灣價值。
《遠見雜誌》公布2017年「縣市長施政滿意度調查」結果，台南市長賴清德再度蟬聯五星市長，尤其，滿意度及施政分數都是6都最高。
賴清德表示，就任台南市長進入第7年，第一任的4年內，市府致力盤點並且努力包括道路、治水等基礎建設，解決民生相關問題，進入第二任後，則開始進行各種重大建設。
包括美術館、新營美術園區、圖書館總館、山上花園水道博物館、國際會展中心、亞太國際棒球訓練中心、五大文化園區、台江文化中心、永華國民運動中心、沙崙綠能科學城、中研院南部院區、平實營區開發案、永康砲校遷移及關廟校區興建案、生活圈道路交通建設等等，都已進入實質建設階段。
另外，新化果菜市場遷建計畫，以及西濱快速公路曾文溪橋段新建工程案，也已獲得行政院支持推動；還有，確定落腳「新營文高11」預定地的「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」。
他說，這些建設將會使市民的生活更便捷智慧，並享有更多文化的饗宴，及更悠然自得的書香城市及休閒生活。
他也提到，已動土的「市區鐵路地下化工程」也為台南市的都市景觀跨出都市縫合的第一步，種種的軟、硬體建設，都讓台南風華再現，並持續躍升。
賴清德強調，這些過程有賴市民支持及市府團隊齊心協力，再度獲獎，榮耀屬全體台南市民共享，為了感謝市民一路對建設的支持，未來市府團隊將持續推動各項市政建設，讓台南市繼續往前邁進，成為真正移居、宜居的城市，讓台南的執政也能成為台灣的價值。
(中時)
關鍵字：五星市長、賴清德、縣市長施政滿意度調查
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