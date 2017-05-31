前日本駐韓大使武藤正敏出書 辣評文在寅是「最差總統」

《幸虧我不是韓國人》一書將於6月1日出版，日本亞馬遜官網發現已可新書介紹。（擷自日本亞馬遜官網）

前日本駐韓大使武藤正敏所著的《幸虧我不是韓國人》一書，還沒正式上市即引起熱議。他以駐韓12年所見所聞書寫此書，其中最令人注目的是，他嚴批甫上任的文在寅是「最差總統」，但韓國網友反嗆「這個位置的人不該有這種言論」。

根據日語版《朝鮮日本》報導，武藤在書中對文在寅火力全開，稱他是「最差總統」，武藤對韓國人選出親朝反日」的人當總統表示不解，還抨擊文在寅「不懂經濟政策，通過鼓吹國家級大規模財政政策獲得國民支持，但應該會以失敗告終」。屆時「文在寅定會主張露骨的反日政策」，而「日本應該毅然面對」。

武藤也在書中著墨描述韓國現狀，他說，現在的韓國人掙扎在扭曲的貧富差距中，對工作和婚姻失去希望，對晚年生活感到不安。而韓國人把在這種殘酷社會競爭中產生的憤懣轉向了前總統朴槿惠，致使她被彈劾下台。

30日出刊的日本《週刊現代》推薦了這本新書。書評指出，「雖然該書書名過激，但背後是作者深刻的洞察力和對韓國人恰如其分的忠言建議，該書是眾多關於韓國的書籍中見解獨樹一幟的好作品。」日本《產經新聞》也評價說，該書是一本「思考鄰國前途」的「憂韓之書」。

韓國方面的反應與日本迥異。媒體多半認為書中充斥「反韓言論」，在日韓關係因慰安婦等問題交惡的情況下，出版這種書只是火上加油。韓國網民反應較為激烈，稱「別管說得對不對，這個位置的人不該有這種言論」。有人還說，「根本別指望我們買」。

武藤正敏現年69歲，曾於2010年8月至2012年10月期間擔任日本駐韓大使，算上3次駐韓經歷，他總計在韓國生活過12年，是日本外交官中有名的韓國通。2012年，他因抗議時任韓國總統李明博登獨島(日稱竹島)而被臨時召回日本。

《幸虧我不是韓國人》一書將於6月1日出版，但在日本亞馬遜官網已將該書打上「暢銷書第一位」的標籤。

(中時電子報)