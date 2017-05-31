印度能買到各國先進武器 為何大陸不行
做為世界上唯二人口超過10億的國家，大陸不斷被許多國家渲染中國威脅論，進口武器難上加難，通常只能從俄國，偶爾烏克蘭，但印度則無往不利，美國貨、英國貨、德國貨、法國貨、俄國貨都買到。為何有此巨大差異？新浪軍事31日登出知名部落客占豪的一篇文章分析。
占豪認為主要原因有兩個：
一、西方國家還因爲六四天安門事件對大陸維持著武器禁運，所以大陸買不到西方的武器。大陸雖然多次呼籲，但種種原因西方一直未能解禁，現在大陸的軍事裝備研發能力上來了，基本上也不需要從他們那裏買了。
二、大陸擁有強大的基礎工業能力、製造能力和學習研究能力，任何國家的裝備到大陸，過不了幾年就會有更好的版本出現，能用更低的價格複製出更好的類似裝備，以後不但不買了，還可能和你在相同的領域競爭，誰敢輕易將最好的裝備賣給大陸？印度則不同，印度你高價賣給他5個裝備，他不但複製不出來，幾年後也就報廢得差不多了，接著會以更高的價格買10個甚至20個，這樣的傻白甜客戶誰不喜歡？要多少給多少。
大陸擅長複製最典型的例子就是進口自俄國蘇愷27戰機，大陸複製後成了國產的殲11戰機。而遼寧號航母如今採用的大陸國產艦載機殲15，則是仿製從烏克蘭進口的俄式戰機蘇愷33。
(旺報)
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