官田一期稻作收割 稻田變成菱角田
官田一期稻作近期開始變成一片片的水田，因農民要準備栽種菱角，由於菱角田全程需以人工種植，無法用機器取代，近日許多農民趁著老天爺放晴時，呼朋引伴互相幫忙下田種菱角，但菱角田中清一色仍是老一輩的農民，農業勞力斷層的問題，似乎依舊無法有效解決。
台南官田菱角往年種植面積約324公頃，平均年產量達6800噸，為全國菱角重大產出地區，而菱角栽種時間大概從每年端午節前後，約5月底的時候開始種植。農民多半在菱角產季前，會種植一期糯米，割完到稻剛好可種植菱角。
農民指出，菱角種植需仰賴人工站在水中，將菱角植株苗種進土內，這樣的步驟全靠人工完成，無法用機器取代，但農村內都是老年人居多，農工一年比一年難找，大家只好呼朋引伴一起幫忙種植。
不少農民常因找不到工人種植菱角想休耕，但看見種植一輩子的田卻如此荒廢，仍感到不捨，因此大家還是都咬緊牙根下田工作；此情形也顯示農業勞力出現斷層，雖台南近年來吸引不少青年返鄉，但返鄉務農的青年似乎仍補不上人口外流的速度。
官田區農會表示，官田種植菱角面積最高達400多公頃，但受到缺工影響，近年種植面積減少，所幸菱角的價格不錯，共同運銷每公斤可達35至40元，也提升農民的栽種意願，今年預估面積可以增加到350公頃。
(中時)
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