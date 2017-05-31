撞見前女友牽新歡散步 醋男當街割手自殘
姐弟戀情海生波！新北市30歲陳姓男子今天（31日）晚間7時許在永和區民生路散步，正好撞見50歲陳姓前女友牽著36歲張姓男子有說有笑，一時醋勁大發，拿出利刃當街割左臂自殘，邊流血還邊追趕張男，張男逃至馬路旁時遭經過的轎車撞傷，2人送醫均無生命危險，警方正調查釐清事發原因。
據了解，陳男日前剛與大自己20歲的陳女分手，今晚7時許心情不佳出門散心，不料正好撞前前女友跟張男牽手並肩散步，而且有說有笑，陳男心情大受打擊，當著2人面前以利刃割傷左前臂，鮮血噴出嚇壞陳女與張男。
陳男心有未甘，欲將血噴向張男，張男掉頭逃跑，穿越馬路時遭1輛經過的轎車撞上倒地，陳女大喊「救命！」附近路人見狀打電話報案，救護人員趕至將張男送往永和耕莘醫院，所達僅輕微挫傷沒有大礙。
陳男則自行跑到永和警分局得和派出所報案，大喊：「我受傷了，幫我叫救護車！」值班員警見他滿手是血，立即通報消防局，也將陳男送醫止血包紮。警方正調閱監視器畫面釐清事發原因。
(中時)
關鍵字：自殘
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