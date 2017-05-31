謝賢傳砸3.2億買豪宅 寵小49歲女友？

傳謝賢砸3.2億買新豪宅。（圖／達志影像）

謝霆鋒父親、80歲謝賢與小49歲大陸女友CoCo交往11年，戀情穩定，去年底一度誤傳CoCo有喜，惹早已結紮的謝賢跳出怒斥：「中國報導呀！這樣都有得寫。」今(31日)再傳謝賢砸下8500萬港幣（約3.2億台幣)買下淺水灣一處豪宅，求證本人，得到他低調默認：「不想張揚。」

據《on.cc東網》報導，香港近來房市正旺，掀起一股買房潮，媒體從土地註冊資料處查到位於淺水灣怡峰一戶面積約1939平方英尺的豪宅最近悄悄易主，買家正是謝賢本名「謝家鈺」的拼音。

致電謝賢詢問此事，他低調回應不想張揚喜訊，「是又怎樣？不是又怎樣？」再問是否為了讓家人一起吃飯才買更大的房子？他則婉拒說：「不方便再問啦！」隨即掛上電話。

(中時電子報)