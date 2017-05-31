酒後起爭執誤殺友 謊報路倒讓警起疑

當天江男（左）與鄰居蔣安琪（右）及死者詹上輝3人一起喝酒，但酒酣耳熱後，蔣男嘲笑詹男竟從台中南下學習行銷水果，兩人一言不合打起來，沒想到詹男竟因此而過世。（萬于甄翻攝）

江男起初向119報案指稱詹男打架受傷，但警消到場後，又改口供稱詹男自己摔倒，前後不一的說法，讓警方對案情起疑，也才還給詹男一個清白。（萬于甄翻攝）

台中一名50歲的詹姓男子11日前往台南楠西江姓友人家喝酒，一群人酒酣耳熱後，詹男因酒醉受傷，送醫後12天竟不治身亡。玉井警方調查時，因一句「報案人並未陪同就醫」，且報案人說詞前後不一，讓警方起疑，原來是江男的鄰居蔣男與詹男酒後發生衝突，才造成憾事。警方31日依殺人罪嫌將蔣男移送法辦。

家住楠西的江男時常會與鄰居、好友相約喝一杯，11日軍中同袍50歲的詹男，特從台中南下與江男相約喝酒，並想向其討教如何銷售水果，當天江男也邀請47歲的鄰居蔣男一同聚會。

孰料，幾杯黃湯下肚，蔣男開始調侃詹男竟從台中跑到台南學賣水果，詹男氣不過回嗆「出來外面講」，兩人就在屋外打起來，互相拉扯的過程中，蔣男將詹男雙手環抱，拋摔在地，導致詹男頭部撞擊到水泥地板，江男嚇得趕緊請救護車將詹男送往麻豆新樓就醫。

詹男隨後由家人轉診回台中慈濟醫院治療，因其平時健康狀況也不佳，12天後宣告不治身亡。檢警在相驗時，雖無發現外傷，但解剖發現詹男身上有多處瘀傷，加上報案的江男說詞前後不一，讓警方直覺有異，重新調查案發過程。

警方調查，江男11日晚間向119報案時指稱，詹男因打架受傷需要救護車，但救護人員到場後，看見詹男倒臥在地上，詢問江男，其卻改口聲稱詹男是自己摔倒，相當詭異。警方連日蒐集相關資料，並以溫情攻勢勸說江男，終讓其突破心防，說出案發情況。

事後，涉嫌殺人的蔣男也坦承當日與詹男發生衝突，才錯手害詹男送命。警方表示，江男及蔣男說出實情後，也鬆了氣說「終於能放下心中忐忑的大石」。警方31日依殺人罪嫌將蔣男移送法辦。

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(中時)