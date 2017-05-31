《時來運轉》運彩6／1-6／5單場、場中投注 勇士復仇斷騎士連霸路？

NBA總冠軍賽金州勇士主場迎戰克里夫蘭騎士。(美聯社資料照)

台灣運彩單場暨場中投注場次6月1日到5日預告表，供大家參考。

本週焦點預告：

1.「美國職籃」：總冠軍全面單場及場中投注。

•第三年双士對決，6/2(五)、6/5(一)金州勇士主場迎戰克里夫蘭騎士，勇士能否報去年奪冠之仇，連贏兩場奠定勝基？

•6/2首場不讓分賠率：克里夫蘭騎士3.00倍、金州勇士1.22倍。

•目前2016-17美國職籃總冠軍預測投注持續進行中，金州勇士1.30倍、克里夫蘭騎士2.60倍。

•系列賽正確結果賠率依序如下：金州勇士4勝1敗2.95倍、金州勇士4勝3敗3.50倍、金州勇士4勝2敗4.00倍、克里夫蘭騎士4勝2敗5.50倍、金州勇士4勝0敗7.25倍、克里夫蘭騎士4勝3敗7.75倍、克里夫蘭騎士4勝1敗13.00倍、克里夫蘭騎士4勝0敗20倍。

金洲勇士一哥柯瑞。(美聯社資料照)

2.「美國職棒」：提供6場單場或場中投注。

6/2(五)~6/6(一)目前美聯東區排名第一的紐約洋基要與排名最後的多倫多藍鳥進行四連戰。台灣運彩提供6/3(六)~6/4(日)的兩場賽事作為單場或場中投注，洋基五月初與藍鳥對戰取得2勝1敗的紀錄、雙方勝差6.5場，近況不錯的藍鳥能否在主場拿下勝利、拉近差距？

3.「日本職棒」：提供4場單場，視情況加開場中投注。

•跨聯盟精彩的交流賽開戰，本週鎖定歐力士猛牛對讀賣巨人三連戰，兩隊分居央聯、洋聯第四位。最近五連敗的巨人，將在主場迎戰最近2連勝的歐力士，精彩可期。

•「2017日職總冠軍賽中央聯盟參賽隊伍」賠率位居最低前三名：廣島東洋鯉魚1.70倍、阪神虎2.20倍、讀賣巨人3.60倍。

•「2017日職總冠軍賽太平洋聯盟參賽隊伍」賠率位居最低前三名：軟體銀行鷹1.90倍、樂天金鷹2.00倍、日本火腿鬥士6.25倍。

4.「足球」：提供2場單場或場中投注。

4.1「歐冠足球」：提供1場單場投注。

•本屆決賽將由歐冠聯賽史上最多冠軍的皇家馬德里對上最多亞軍的尤文圖斯。歐冠自1992-93未曾有隊伍蟬聯冠軍，皇馬能否突破魔咒衛冕歐冠？或是苦情尤文能搶下寶座？6/4(日)凌晨揭曉，台灣運彩提供單場投注。

4.2「U20世界盃」：提供1場單場及場中投注。

目前進行16強賽事，去年歐洲U19決賽的法國與義大利提早碰頭。兩支隊伍的陣容在U20與U19差異不大，去年法國以4:0拿下義大利取得冠軍，兩軍再次碰頭，結果是否會相同或是義大利能逆轉勝？台灣運彩6/1(四)提供單場與場中投注。

5.「國家冰球」：總冠軍賽全面單場投注。

由匹茲堡企鵝對上納許維爾掠奪者進行7戰4勝的比賽，兩隊將在6/1(四)、6/4(日)進行第二、三戰。企鵝目前在主場取得1勝領先，是否順利擊敗近10年未進入總冠軍賽的掠奪者，順利衛冕總冠軍？

運彩場中投注開盤。

備註：實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)