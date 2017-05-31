陽岱鋼二軍3支0 好消息是可以全力衝刺

陽岱鋼今在二軍實戰調整，留下3打數0安打的成績。(圖/截自巨人球團推特)

旅日好手陽岱鋼，昨相隔2個多月傷癒復出，在3軍實戰出賽，留下3打數1安打的成績，今隨即到二軍出賽，巨人二軍今與橫濱DeNA灣星二軍交手，陽岱鋼擔任第3棒，可惜3打數0安打，球隊0比3輸球。

陽岱鋼此役擔任第3棒指定打擊，首打席擊出右外野飛球出局，第4局第2打席則是擊成內野飛球，最後一打席則擊成內野滾地球，單場3打數0安打；球隊全場也受制於橫濱投手群壓制，僅擊出2支安打遭到完封。

雖然打擊狀況表現不佳，不過巨人二軍監督齋藤雅樹笑笑回應，雖然結果不好，但往好處想，陽岱鋼確定能夠全力跑壘，這樣就不錯了。

6月4日陽岱鋼預計將在巨人隊，終身名譽監督長嶋茂雄面前出賽，將成為是否能回到一軍的關鍵一役，期盼最快能在6月6日重返一軍。

(中時電子報)