小英抱美國大腿 賴士葆：政治考量的投資幾乎注定失敗
前經濟部長、國策顧問何美玥將在6月14日帶領81家企業、超過130人前往美國參加選擇美國（Select USA）投資峰會，國民黨立委賴士葆批評這是蔡政府拚政治的高峰，也說這樣政治考量下的投資幾乎注定要失敗。
賴士葆表示，蔡政府拚命拚政治，過去的促轉條例、三級機關人事改為政治任命、黨產會的成立、推出政治選舉綁樁味濃的前瞻建設計劃、⋯等皆是，而號稱史上最大投資美國考察團更達到拚政治的高峰，期待透過此舉更抱緊美國大腿，遠離中國大陸。
賴士葆質疑此舉敲鑼打鼓不分公民營企業錢進美國沒有掏空台灣之嫌嗎？沒有減少國人的工作機會及加薪機會嗎？此舉會帶來台灣任何的利基？也舉新南向政策被一帶一路破局，表示「不知道這個政府為何一再迷信政治力高於一切，一再要與市場作對。」
對於這號稱史上最大的投資美國考察團是，賴士葆認為美國真正在乎的，是要台灣進口含瘦肉精的美豬，再大的對美投資也不會獲得美方的關注，這樣政治考量下的投資幾乎注定要失敗。
(中時電子報)
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