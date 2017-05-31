申辦「金門縣民卡」早鳥方案明天起跑
首次發行就結合電子錢包、交通票證、員工學生證、圖書館借閱與消費優惠、公共服務等多項功能，延續金門光榮感與快樂感的「金門縣民卡」即將開放申辦。4個版型中任選1款的「早鳥方案」明天先行起跑，縣長陳福海籲請鄉親手腳要快，先辦先贏。
縣府行政處表示，為提升縣民的參與度及申辦率，首發的縣民卡特別推出「早鳥方案」。鄉親只要在6月1日至8月15日期間，攜帶國民身分證明文件正本及一年內2吋半身、正面脫帽彩色照片1張至各戶政事務所或憑自然人憑證至「金門縣縣民卡主題網站」即可預約申辦，在4個版型中任選1款，訂製自己最喜歡的縣民卡，並自9月1日起，憑身分證正本及委託證明文件至原申辦戶政事務所取卡。
縣府特別提醒指出，學生及縣屬機關員工則由學校或機關統一辦理，不需親至戶政事務所辦理。
目前縣府定案的卡面設計，正面分別是軌條砦、水獺、莒光樓、風獅爺4款，背面則採用票選最高的暖色系漸層色塊1款；其中供作設籍金門的縣民申辦的卡種，依身分別區分「普通卡」、「學生卡」、「敬老卡」、「愛心卡」及「員工卡」等種類，再依個人需求提供，有「一般卡」及「行動卡」等2種類型供民眾申請，但每人限辦1卡。
其中，各機關學校的員工卡預定於7月1日正式上線測試，而供全體縣民申請的縣民卡及具本縣學生身分的學生卡，預定在9月1日配合新學期同步正式發行。
縣府表示，除了「早鳥方案」預約申辦時間外，臨櫃即辦將自9月15日起在各戶政事務所開放受理，但屆時不再提供版面選擇。
(中時)
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