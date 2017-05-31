高雄左營透天厝火警 行動不便男子葬身火海

高雄市左營區站前南路透天住宅今天下午發生火警，男子行動不便葬身火海。（呂素麗翻攝）

高雄市左營區站前南路透天住宅今天下午發生火警。（呂素麗翻攝）

高雄市左營區站前南路透天住宅今天下午發生火警，巷道狹窄救援不易。（呂素麗翻攝）

高雄市左營區蓮池潭旁站前南路1棟透天厝今天下午5點35分發生火警，火勢很快撲滅，但清理火場時，在2樓發現1則男焦屍，為45歲的李姓屋主，他患有糖尿病，腳有傷口，行動不便；與他同住的約80歲老母親中風，鄰居及時進入火場抱出來，飽受驚嚇，區公所將她安置在旅館，起火原因警消調查中。

發生火警的地方巷弄狹窄，起火點疑似舊透天厝的3樓，火勢濃烈，警消據報趕到救援，5點59分撲滅火勢；另通知左營區長胡俊雄、民政局、社會局、警察局等單位處理。

警消調查，死者李姓男子未婚，平常與老母親及哥哥1家同住，母親也中風，為低收入戶老人，死者因患有糖尿病，腳有傷口而不良於行，火警發生時，他在2樓可能因行動不便而沒有逃出來，李母住1樓則及時經鄰居協助逃出；李男的哥哥全家剛好外出，獲報從新竹趕回處理。

(中時)