出差遭老闆裸體強壓 女員工出面控性騷擾

黃姓女子（中）今天由老公（左）及高雄市議員吳銘賜（右）陪同，出面指控公司老闆性騷擾。（呂素麗攝）

高雄市某建設公司黃姓女員工今天由市議員吳銘賜陪同，出面指控公司老闆在5月16日到澎湖出差時，酒後侵入她的房間，脫得精光壓在她身上，對她毛手毛腳，她強力掙脫才逃出魔掌；黃女事後離職，今天由丈夫及吳銘賜陪同向高市前鎮分局報案，指控老闆涉嫌性騷擾；該建設公司老闆對此不回應。

黃女（38歲）報案後，由丈夫陪同，今天下午到吳銘賜服務處召開記者會。

黃女在公司任職10多年，離職前是主管，她說，上月16日她和老闆（54歲）和其他主管共5人到澎湖出差，當晚吃飯都有喝酒，飯後各自回房，她記得自己持房卡開門進自己的房間，但半夜有意識醒來時，卻發現老闆一絲不掛壓在她身上，正親她、對她毛手毛腳，她嚇得極力掙脫，逃到廁所躲起來，後來趁老闆熟睡之際，拿了手機逃出，17日凌晨兩點打電話給老公，跨海求救，自己也在旅館大廳呆坐了一晚，等待老公來救。

黃女說，16日晚上老闆如何進到她房間？她完全沒印象，她逃出後也不知道他何時離開她房間。

黃女的老公17日當天搭最早班飛機到澎湖，夫妻倆向澎湖警方備案，當天回台灣，立即辭職。

黃女說，事發後，老闆娘曾傳簡訊給她「一樣身為女性，發生這種事很遺憾」，原本說要協調，但半個月來都沒下文，她為了避免有其他受害者，挺身而出舉發。

吳銘賜說，事發後，黃女身心備受折磨，希望不要再有人受害。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)