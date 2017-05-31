「獅出有名」特展 小叮噹、米老鼠變身為獅頭

北港工藝坊「獅出有名」獅頭展，卡通獅頭最受小朋友歡迎。（張朝欣攝）

北港鎮北港工藝坊舉辦「獅出有名」獅頭展，展出獅頭工藝師陳保僮的創作，有傳統的五行八卦獅，也有結合卡通元素的造型獅，小叮噹、米老鼠、巧虎全都化身為獅頭，藉此吸引小朋友接觸獅頭文化。

四湖鄉獅頭工藝師陳保僮，傳承父親製作獅頭的手藝，從小就開始製作獅頭，至今已有30餘年功力，喜歡創作的他，除了製作傳統獅頭，也融入各種現代元素，把獅頭變成1種文創，其中最受歡迎的是卡通造型獅頭系列。

陳保僮表示，舞獅是台灣重要的傳統文化，廟會、慶典都少不了牠，但學習舞獅的年輕人愈來愈少，小朋友更是對舞獅文化相當陌生，為了加以傳承，他才想到把卡通元素加入獅頭創作中，吸引小朋友的注意。

陳保僮陸續創作出小叮噹、米老鼠、巧虎等造型獅頭，他說，因為獅子本身即是威猛的代表，加上有獠牙，所以獅頭結合卡通元素後，都變得比較凶猛一點。

有的小朋友很喜歡卡通獅頭，認為看起來很有活力、神氣十足，有的小朋友則說「還是習慣可愛一點的巧虎」、「小叮噹看起來很凶啊」、「米老鼠瞪大眼睛生氣了」。

目前陳保僮持續在住家創作獅頭，當成是自己的興趣，只送不賣，只要學校或社團有需要，他都免費提供獅頭使用，希望藉由學校社團的推廣，讓更多人對舞獅文化產生興趣，永續傳承這項古老民俗技藝。

(中時)