炎夏驅蚊防登革熱 中草藥驅蚊包熱賣
端午過後時序進入炎夏，蚊蟲滋生，中草藥驅蚊包大受歡迎，北港鎮恆順堂中藥行以菖蒲等8種中草藥調配的驅蚊包，讓蚊蟲「敬而遠之」，配合中草藥涼飲改善熱底體質，可減少被蚊蟲叮咬的機率，有效預防登革熱。
中草藥驅蚊包近年來大受歡迎，主要是民眾擔心化學殺蟲劑用多了會影響身體，老祖宗利用天然植物氣味來驅蚊，正好符合民眾追求健康養生的需求。北港鎮恆順堂中藥行這幾天便接到大量中草藥驅蚊包訂單。
恆順堂負責人賴坤隆表示，驅蚊包是以菖蒲、紫蘇、霍香、銀花、白芷、丁香、艾草、薄荷調配而成，其中艾草、菖蒲、白芷也用來製作端午節香包，是古代除瘴去穢的配方，另5種中草藥氣味濃烈，具有極佳的驅蚊效果。
賴坤隆說，驅蚊包的中草藥味蚊子聞了受不了，但對人而言，卻是1種溫和舒適的氣味，可以清心凝神、舒緩疲勞。家裡放1包中草藥，空氣中飄著淡淡氣味，讓人心情平靜、煩躁褪去，也是最天然的芳香劑。
除了用中藥草驅蚊外，賴坤隆也建議配合中草藥涼飲，不僅清涼降火，還可改善熱底體質、減少蚊蟲叮咬，有效預防登革熱。例如洛神花茶搭配烏梅、陳皮、甘草，具解熱功效；枸杞菊花茶能疏風清熱、明目護眼。
賴坤隆指出，中草藥是老祖宗的生活智慧結晶，驅蚊包外用、涼飲內服，雙管齊下驅蚊又消暑，是注重養生者的最佳選擇。
(中時)
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