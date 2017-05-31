國藝會經費來源新增政府捐贈 文化部編列3億明年落實
立法院司法及法制委員會與教育文化委員會初審通過國家文化藝術基金會設置條例草案，增訂基金會的經費來源之一是政府編列預算的捐贈。文化部長鄭麗君表示，文化部希望將藝文補助案交由國藝會這樣的中介組織運作，目前規畫將編列3億到國藝會，預計明年落實。
會議主席也是民進黨立委段宜康裁示，全案完成初審，但須交付朝野協商。未來國藝會董事長也必須到立院備詢。
立委王育敏則質疑國藝會應該要有可以自給自足的營運能力，文化部把部內預算三億「搬」到國藝會，意義何在？文化部不該挖東牆補西牆。鄭麗君則解釋，國藝會設置目的是支持藝術發展，這個修法不只是擴大國藝會的財務來源，也希望做到落實「臂距原則」，讓補助更加公平。
立委陳學聖則表示，國藝會應該發揮企業精神，可以讓國藝會的母金獲得更好的獲利運用，藉以支持業務補助，「國藝會當務之急，應該尋找下一個施振榮。」
除修訂經費來源可以來自政府編列預算之外，初審條文草案也修訂，董事或監事，任一性別分別不得少於各該總人數的三分之一；監事人數則為1人。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。