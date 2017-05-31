國藝會經費來源新增政府捐贈 文化部編列3億明年落實

立法院司法及法制委員會與教育文化委員會初審通過國家文化藝術基金會設置條例草案，增訂基金會的經費來源之一是政府編列預算的捐贈。文化部長鄭麗君表示，文化部希望將藝文補助案交由國藝會這樣的中介組織運作，目前規畫將編列3億到國藝會，預計明年落實。

會議主席也是民進黨立委段宜康裁示，全案完成初審，但須交付朝野協商。未來國藝會董事長也必須到立院備詢。

立委王育敏則質疑國藝會應該要有可以自給自足的營運能力，文化部把部內預算三億「搬」到國藝會，意義何在？文化部不該挖東牆補西牆。鄭麗君則解釋，國藝會設置目的是支持藝術發展，這個修法不只是擴大國藝會的財務來源，也希望做到落實「臂距原則」，讓補助更加公平。

立委陳學聖則表示，國藝會應該發揮企業精神，可以讓國藝會的母金獲得更好的獲利運用，藉以支持業務補助，「國藝會當務之急，應該尋找下一個施振榮。」

除修訂經費來源可以來自政府編列預算之外，初審條文草案也修訂，董事或監事，任一性別分別不得少於各該總人數的三分之一；監事人數則為1人。

(中時)