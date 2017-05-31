小偷猛撬功德箱 70歲志工阿嬤淡定掃地
今日上午5時許，一名偷兒闖入樹林東昇福德宮意圖撬開功德箱，這名小偷當著一名70多歲張姓阿嬤的面猛撬功德箱，但就是無法撬開，阿嬤則是淡定地在一旁掃地，最後這名偷兒只得悻然離去，警方已根據線索全力追緝這名大膽偷兒。
警方表示，這名頭戴深色棒球帽、身穿淺色T恤及深色長褲的男子，一早5點20分左右闖入曾由新北市議員洪佳君的父親、樹林東昇里長洪辰祐擔任主委的東昇福德宮，也不管一旁還有廟內志工，就囂張地搬出工具，拿著扳手努力撬開功德箱意圖行竊香油錢。
當這名竊賊七手八腳還無法撬開功德箱，廟內的70多歲女志工卻是當作沒看到小偷，淡定在一旁仔細掃地，這名小偷還一度還跑去更換工具，但最後還是因為撬不開功德箱而離去。
張姓阿嬤事後表示，小偷在偷東西但她卻沒拔腿就跑的原因是「我又沒有礙到他」，既然沒做什麼事，就不用擔心小偷會對他不利。但其他志工聞訊後對她說，阿嬤，下次還是要趕快跑掉啦！
消息被現任傅姓主委po上了臉書爆料公社後，主委除了痛斥竊賊囂張，也表示志工阿嬤當下安全第一並未聲張，但事後已經報警處理。轄區樹林分局山佳所表示，目前警方已掌握可疑犯案車輛，目前正積極偵辦中。
(中時)
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