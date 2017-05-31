15人疑食物中毒 新店豪鼎飯店北新館停止供餐

新北市蔡小姐今日向媒體投訴，指28日至新店著名的豪鼎飯店北新館參加婚宴，隔日起卻開始腹瀉3天，詢問其他出席的人也有相同症狀，便向衛生局反映。衛生局表示，29日晚間已接獲醫院通報，隔日即前往採樣、稽查，截至今日有15人就醫，已命餐廳即刻停止供餐，要提出改善計畫讓衛生局核准後始得營業。

衛生局表示，29日晚間接獲新店地區2家醫院通報，共有4例疑似食物中毒患者，隔日即到豪鼎飯店採樣，帶回干貝酥糕、香草扇貝等6樣餐點，檢驗結果預計10日左右出爐，才能釐清肇因。

衛生局強調，因評估就醫人數至今日已達15人，故即日起勒令餐廳停止供餐，並且要提出改善計畫，並待稽查人員確認現場作業環境無問題，才能營業。至於是否開罰，仍待檢驗結果出爐。

(中時)