氣候變遷 竟能讓你失眠

氣候逐漸暖化，睡眠品質也惡化。(資料照片)

在台灣，夏季濕熱的氣候受否讓你晚上輾轉難眠?其實氣候暖化也有類似效應，氣溫上升與睡眠品質不佳的關係已經有最新的研究可以證明。

氣溫與睡眠的關係源自於人類睡著後，身體失去意識的控制，血管擴張散熱並使核心體溫下降，但是高於正常水準的氣溫會阻止核心體溫下降，睡眠品質不佳與核心體溫升高息息相關。

根據哈佛大學研究人員彙整2002年至2011年間美國疾管中心約76.5萬份的問卷，並根據問卷結果對比回答問卷者所在地的氣溫顯示，氣溫與睡眠存在關聯性，而在夏季，這種關聯性又會高出3倍。研究人員也預測隨著氣候變暖持續惡化，對人類睡眠的負面影響也更嚴重。

研究指出，雖然人類可以利用冷氣舒緩高溫對睡眠的負面影響，可是窮人與高齡老人仍是主要的受害者。學生的讀書效率、辦公室的決策品質、交通安全等各方面都會受到而睡眠不佳會影響而帶來嚴重後果。

(中時電子報)