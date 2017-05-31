零件斷貨！BMW全球部分工廠被迫停產

澎湃新聞報導，汽車零部件供應商巨頭博世最近接連陷入麻煩當中，由於未能充分供貨轉向器，導致BMW（寶馬）在德國、中國及南非的部分工廠被迫短暫停產，寶馬1系、2系、3系、4系轎車生產受到影響。

寶馬中國證實，本周內停產情況暫時無法改善。

英國《金融時報》報導，因為BMW採用現用現買的「即時生產」模式，因此供應商的臨時停貨即刻產生影響。德國投資銀行Bankhaus Lampe分析師表示，寶馬1系、2系、3系、4系每周產量最高可達17500輛，如果本季度未能彌補此次停產的耽擱，銷量損失每周可達4億到5億歐元。

(旺報)