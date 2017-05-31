富邦打瘋了 前5局狂攻10分領先兄弟

高孝儀今面對中信兄弟，在第2局適時敲安，率隊追近分數。(資料照 中央社記者張新偉攝)

中信兄弟與富邦悍將，今在澄清湖棒球場交手，兩隊前5局上演打擊大戰，前2局中信就各攻下2分，不過富邦2局下半就靠著安打串聯攻下4分大局，3、5兩局又繼續添分，前5局取得10比4領先。

此役首局中信就率先展開攻勢，靠著張正偉與陳子豪的安打攻占得點圈，再靠彭政閔的內野滾地球，與蔣智賢的高飛犧牲打，攻下2分取得領先。

第2局中信持續進攻，又靠著攻勢串聯，再取得2分，不過下半局換富邦點燃炮火，趁著對方保送與失誤，陳凱倫與高孝儀都適時在得點圈有人時敲出安打，將分數一口氣追到1分差，滿壘時，申皓瑋被觸身球上壘，讓富邦扳平比分。

第3局富邦繼續添分，張詠漢、方克偉與楊承駿接連敲出安打，率球隊逆轉取得２分領先，也將中信先發投手鄭凱文給打下場，鄭凱文此役僅投2.2局，被擊出６支安打，失6分、5分自責分。

富邦在5局下半，由首棒高國麟擊出安打後，緊接著連續4位打者連續擊出安打，但局狂打8個人次，又攻下4分大局，5局結束取得10比4領先。

(中時電子報)