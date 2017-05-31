同婚是否傾向專法 府：回歸大法官釋文

同婚釋憲案，總統府發言人黃重諺今天被媒體詢問，是否傾向專法？黃重諺表示，從憲政角度來看，還是要回歸大法官解釋文，所有修法的目的是確保同性別兩人的婚姻平等權能被保護。

黃重諺表示，未來不管是何種形式，重點要讓相同性別的兩人達成婚姻自由的平等保護。執政團隊會努力讓修法過程完善，確保相關權益被保護。

立法院司法及法制委員會昨天協商有關同性婚姻的民法修正草案，法務部次長陳明堂列席時表示，等行政院版本一併處理。

黃重諺指出，大法官已做出解釋，釋憲文說得很清楚，未來不管是以何種形式，重點要讓相同性別的兩人達成婚姻自由的平等保護，相關形式屬於立法形成的範圍。

黃重諺說，接下來行政院要照釋憲文意旨，對於同性婚姻合法化的法制工作、法律配套，綜合各界意見後，盡速提出可行方案，送交國會審議。執政團隊，不管是在立法或行政機關，會努力讓修法過程更加完善，確保相關權益被保護。

(中時)