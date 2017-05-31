吳敦義：贏回中央執政 才能撥亂反正
國民黨黨主席當選人吳敦義今天晚間偕同夫人蔡令怡南下高雄圓山飯店參加感恩餐會，現場席開46桌，近4600人一起共度感恩晚餐，吳敦義到場受到熱烈歡迎，吳也展現親和力，逐一向每桌人員握手寒暄，大家也同喊國民黨加油，重返執政之路。
吳敦義上台致詞表示，蔡英文總統執政一年來，許多政策一例一休等引起眾多民怨，連將總統音樂會移師故鄉屏東，原想衣錦榮歸，卻僅能辦在蛇龍拒馬內，這是失去民心很嚴重的警訊。
吳敦義說，國民黨若不團結，就等同放棄制衡和監督的力量，他要真誠告白，當選黨主席，首先要團結黨的責任，選擇最有機會勝選的人來參選，參選的人要有品格、對黨和國家有絕對的忠誠。
他說，絕不會有口袋人選，未來一定會用公平、公開、公正的方式，集合大家的力量為2018選出最具勝選的人，最終要贏回中央執政，才能撥亂反正。
吳敦義最後與參加感恩餐會現場人員高舉酒杯，一起為國民黨未來重返之路高喊加油。
(中時)
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