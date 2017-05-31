川普已決定 要美國退出巴黎氣候協定
Axios網路媒體31日報導，美國總統川普已決定要美國退出巴黎氣候協定。
Axios引述直接瞭解川普決定但未指明的2名消息人士報導，目前正由美國環境保護署（EPA）署長普魯特（Scott Pruitt）等人組成的團隊擬定退出氣候協定相關細節。
中央社指出，川普先前稱全球暖化是場騙局，27日在七大工業國集團（G7）高峰會拒絕認可歷史性巴黎氣候協定，還說他需要更多時間才能定奪。他隨後發推文說本週會做宣布。
福斯新聞台（Fox News）也引述未指名消息人士證實美國將退出氣候協定。BBC與CNN等國際媒體也都發出此則新聞。
川普本人在推特上也透露這項訊息，他貼文表示，將在之後幾天宣布他對巴黎氣候協定的決定，並讓美國再次偉大。英美各大媒體，包括CNN和BBC都相繼推播這項重大訊息。
(旺報)
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