特赦扁？ 總統府：不讓人民在這爭議上持續對立

前總統陳水扁將再度遭到法院傳喚，台北市長柯文哲日前也拋出特赦議題。總統府發言人黃重諺今天表示，特赦涉及不同層面，總統之前說過，最大原則是不讓人民在這個爭議上持續對立，目前現階段最重要工作，是全力確保陳前總統獲得最好醫療照顧，早日恢復健康。

至於高院將傳喚陳水扁，黃重諺表示，個案不予評論。

媒體追問，目前扁的處理方式，府方是否認為有造成人民對立？黃重諺沒有說明，只重申，「這對我們來說，是最重要的事情，身體狀況為主。」

(中時)