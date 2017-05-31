新北中和民宅火警 1人70％燒傷
（21：37 更新內文）新北市消防局今天（31日）晚間8時許獲報，中和區員山路一處民宅發生火警，消防人員趕赴現場救援後，從起火點所在2樓救出1名年約30多歲的住戶，全身約70％至80％燒傷，已送醫急救，疑為引燃瓦斯自殺，詳細原因仍待調查釐清。
消防局於晚間8時50分獲報，調派大批人車趕往救援，火勢於15分鐘內控制，並在20分鐘內撲滅，警消發現1名男性住戶受困陽台，立即派員將他救下，男子被救出時意識模糊，緊急送往雙和醫院救治。
消防人員初步了解，男子疑為引燃瓦斯企圖自殺，屋內燃燒面積約20坪，家具幾乎全付之一炬，附近住戶四散奔逃，警、消也緊急疏散1至5樓其他住戶，所幸未釀成巨災，起火原因仍待調查。
(中時)
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