丁神父過世 府：感念、感謝他在台灣付出

「傑瑞叔叔」外號的神父丁松筠今逝世。總統府發言人黃重諺表示，對丁神父逝世感到非常哀悼，也感念這麼多年來在台灣對弱勢的照顧，對教育的付出，非常感謝與感念。

黃重諺強調，丁松筠在台灣的貢獻有目共睹，對其逝世感到哀悼。

(中時)