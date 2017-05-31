澳洲傳奇反同婚 球王莫瑞說..
大賽女單24冠的澳洲傳奇馬格麗柯特（Margaret Court）恐同言論，近來在網壇引起軒然大波，世界第1英國球王莫瑞(Andy Murray)對馬格麗柯特的言論也不敢苟同，認為同性婚姻是個人自由，他人無須干涉，支持撤換以她命名的澳網球場。
莫瑞認為，每個人都有生而平等的自由，「我不覺得兩個人相愛、結婚有任何問題。即使是兩男、兩女也是好事，這也與他人無關。」
74歲的馬格麗柯特，近日在澳洲當地報紙透露未來將拒搭澳洲航空，只因為澳航支持同性婚姻，毫不掩飾自己的反同立場，她此番言論引發網壇議論，連同胞名將都不挺。
2011年美網冠軍、澳洲女將絲托索(Samantha Stosur)率先發難，認為球員應該聯手抵制以馬格麗柯特命名的球場出賽，「我不同意她的言論，明年澳網或許就能看到球員選邊站，願意在該球場出賽和不願意的。」澳洲21歲柯基納吉斯（Thanasi Kokkinakis）也說，「她是澳洲傳奇無庸置疑，但我不認同她所言。」
莫瑞不願見到明年澳網分歧擴大，「我能想像許多球員因此感到冒犯。如果爭議可以預見，或許該想辦法在大賽來臨前，讓球場改名或找到解決方式。」
美國女將琪絲(Madison Keys)也持反對馬格麗柯特立場，「我同意撤換以她命名的球場。這令人很沮喪，為什麼我們不能彼此善良以對？」
(中時電子報)
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