澳洲傳奇反同婚 球王莫瑞說..

球王莫瑞呼籲澳網應盡早解決問題。（美聯社資料照）

大賽女單24冠的澳洲傳奇馬格麗柯特（Margaret Court）恐同言論，近來在網壇引起軒然大波，世界第1英國球王莫瑞(Andy Murray)對馬格麗柯特的言論也不敢苟同，認為同性婚姻是個人自由，他人無須干涉，支持撤換以她命名的澳網球場。

莫瑞認為，每個人都有生而平等的自由，「我不覺得兩個人相愛、結婚有任何問題。即使是兩男、兩女也是好事，這也與他人無關。」

74歲的馬格麗柯特，近日在澳洲當地報紙透露未來將拒搭澳洲航空，只因為澳航支持同性婚姻，毫不掩飾自己的反同立場，她此番言論引發網壇議論，連同胞名將都不挺。

澳洲女將絲托索年初曾參與WTA台灣賽。(資料照／台灣賽提供)

2011年美網冠軍、澳洲女將絲托索(Samantha Stosur)率先發難，認為球員應該聯手抵制以馬格麗柯特命名的球場出賽，「我不同意她的言論，明年澳網或許就能看到球員選邊站，願意在該球場出賽和不願意的。」澳洲21歲柯基納吉斯（Thanasi Kokkinakis）也說，「她是澳洲傳奇無庸置疑，但我不認同她所言。」

莫瑞不願見到明年澳網分歧擴大，「我能想像許多球員因此感到冒犯。如果爭議可以預見，或許該想辦法在大賽來臨前，讓球場改名或找到解決方式。」

美國女將琪絲(Madison Keys)也持反對馬格麗柯特立場，「我同意撤換以她命名的球場。這令人很沮喪，為什麼我們不能彼此善良以對？」

(中時電子報)