林志玲展孝心幫做這事 母親病後首曝光
第一名模林志玲的母親吳慈美今年3月驚傳健康狀況亮紅燈，讓林志玲相當擔心，還因奔波照顧媽媽而暴瘦，令人心疼。昨（30日）端午節，林志玲不免俗地在微博送上祝福，並曬出和父母的溫馨合照，透露親手幫媽媽剪髮，大展孝心。
林志玲30日在微博PO出和父母共度端午節的照片，還俏皮P上許多粽子Q圖，祝大家端午節安康，接著表示「很有成就感的幫媽媽修了二十年都一樣的髮型，辛苦的遊子們記得打電話回家喔！平安健康最重要！今天雨天，就陪爸媽吃粽子」，言辭間流露滿滿對家人的愛。
照片中，吳慈美看來雖有點憔悴，但氣色還不錯，一家三口面露甜美笑容，洋溢溫馨氛圍，而近日林志玲在節目中驚語：「我差不多該停了」，引來外界聯猜測道想隱退了？隨後她透過工作室回應「減少工作量，多留點時間給自己和家人」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。