林志玲展孝心幫做這事 母親病後首曝光

林志玲近日透露該減少工作量多陪家人。（圖／中時資料照）

林志玲昨和父母一起過端午節。（圖／取自林志玲微博）

第一名模林志玲的母親吳慈美今年3月驚傳健康狀況亮紅燈，讓林志玲相當擔心，還因奔波照顧媽媽而暴瘦，令人心疼。昨（30日）端午節，林志玲不免俗地在微博送上祝福，並曬出和父母的溫馨合照，透露親手幫媽媽剪髮，大展孝心。

林志玲30日在微博PO出和父母共度端午節的照片，還俏皮P上許多粽子Q圖，祝大家端午節安康，接著表示「很有成就感的幫媽媽修了二十年都一樣的髮型，辛苦的遊子們記得打電話回家喔！平安健康最重要！今天雨天，就陪爸媽吃粽子」，言辭間流露滿滿對家人的愛。

照片中，吳慈美看來雖有點憔悴，但氣色還不錯，一家三口面露甜美笑容，洋溢溫馨氛圍，而近日林志玲在節目中驚語：「我差不多該停了」，引來外界聯猜測道想隱退了？隨後她透過工作室回應「減少工作量，多留點時間給自己和家人」。

(中時電子報)