逸仙國小石狛犬二度遭襲 警逮中年男子

中年男子持用麻布包裹的木棍攻擊北投逸仙國小的石狛犬，警方傍晚約談該名男子到案。（李文正翻攝）

北投逸仙國小校門口一對「石狛犬」，遭前台北市議員李承龍持鐵槌破壞，30日凌晨1點多，又遭到一名中年男子持木棍敲打，北投警方今天傍晚通知涉嫌毀損的男子到案，他坦承犯行，警方預計明天早上移送地檢署複訊。

畫面中，該名男子持木棍，但前方用麻布包裹，似乎是為了躲避監視器拍攝，隱藏前方榔頭，男子費力朝石狛犬揮擊3次，過程不到10秒隨即離開，毀損程度還有待鑑定，警方根據車牌號碼約談2名男子。

石狛犬28日凌晨遭榔頭攻擊，造成前肢破損，校方預計今天下午送往淡水一處專家，進行鑑定並且修復，目前已經遷移離開。

(中時)